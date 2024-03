La Lazio è una polveriera | Lotito affrontato da un giocatore davanti a tutti | “Mandami pure via”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno scoperchiato il calderone dei veleni in casa. Situazione esplosiva, Claudioa muso duro: "Io in ritiro non ci vado, mandamivia".

Arezzo, 13 marzo 2024 – Come in tutte le settimane la Libreria Feltrinelli point ospiterà una serie di presentazioni legate al mondo dei libri e dell’editoria. . Giovedì 14 marzo alle 17 una ... (lanazione)

Nuovo singolo inedito per Matteo Paolillo che, a poche settimane da Foglie d’autunno, pubblica Non è cos. Il brano – da venerdì 15 marzo – vede la partecipazione di LDA e la produzione ... (funweek)

IL PENSIERO - Ballotta: "L'annata di Meret e Gollini è positiva, Calzona buona soluzione": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, allenatore ed ex portiere di Lazio e Inter: Si sarebbe aspettato l’esonero di Sarri “Qualcosa dove ...napolimagazine

SI RIPARTE DA LUCA + LUCAS: LA COPPIA RECORD PER FERMARE LO SPAURACCHIO PIERROT: al rientro dopo aver smaltito il problema ai reni patito prima del match contro la Lazio. Nella notte di Conference torna in campo una coppia che, a livello europeo, non ha eguali, almeno per quanto ...firenzeviola

Pedullà: "Sarri tradito e insultato. Sapete cosa fece Lotito ad Auronzo di Cadore": E Lotito, nel giorno della comunicazione, era in Senato: non è detto – anzi – che la Lazio venga prima del resto come dice. Una storia che dura da 20 anni, la colpa è sempre degli altri, gli ...areanapoli