La frana e le imprese | Situazione complessa Le finestre per i camion sono fondamentali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I tre varchi per e dalla Valbisenzio piacciono alleche hanno le loro produzioni in Vallata. Non nascondono che quei tre corridoi scortati per far transitare i mezzi con le merci nei due sensi da monte a valle e viceversaindispensabili per fare in modo che l’intero sistema tessile non vada a gambe all’aria. Il distretto non se lo può permettere, specialmente adesso nei mesi in cui le aziende, limitate negli spostamenti dallacaduta sulla 325 ormai quasi due settimane fa, non pospermettersi di non soddisfare le esigenze dei clienti sia locali che di altre realtà produttive, come quelle al Nord. Dunque con ieri i varchidiventati tre invece di due: il terzo, quello delle 14 alle 15 da via 7 Marzo, a Coiano, verso le svolte di Figline in direzione Schignano, è stato aperto ...