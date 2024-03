La finale del Grande Fratello contro Don Matteo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Preparatevi per un appuntamento imperdibile: ladelè prevista per giovedì 4 aprile 2024. Il reality, che ha avuto inizio a settembre, raggiungerà il suo apice dopo 6 mesi e 24 giorni di emozioni., la data dellaIl cambio del giorno di programmazione per larisponde a due necessità. La prima è di evitare la settimana di Pasquetta, mentre la seconda riguarda la preparazione per il reality show l’Isola dei Famosi, che inizierà il 8 aprile. A causa di queste modifiche, ladelsi scontrerà con un altro titolo di punta della televisione italiana. Ladeldovrà infatti ...