La cometa 12P nel cielo dopo 71 anni | l’esperto | “Contraddistinta da un colore verde smeraldo” Ecco come vederla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bologna, 13 marzo 2024 – Largo alla12P/Pons-Brooks, o ‘del diavolo’. E’ l’astro di passaggio ‘dalle nostre parti’ e riaffiora alla nostra vista71. Stiamo parlando appunto dellaPons, o anche soprannominata ‘del diavolo’, per via della forma che ha assunto la sua chioma durante alcune eruzioni. E laha già una luminosità sufficiente per essere osservata con un binocolo. Questo astro, che appartiene alla famiglia della celebredi Halley (che ha un periodo di 76) fu scoperta nel 1812 dall’astronomo francese Jean Pons e poi riscoperta dall’astronomo William Brooks nel 1883. E da ...