La carne non è tracciabile Analisi per la peste suina | sequestrati 16 chili di merce

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pisa, 13 marzo 2024 – Controlli nei negozi etnici del territorio. Nel comprensorio della Compagnia carabinieri di Pisa, i militari del Nas, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, insieme al personale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, nell’ambito di un servizio di controllo degli esercizi di vendita di prodotti etnici, hanno ispezionato la. Gli uomini dell’Arma hanno effettuato un campionamento ufficiale di 5 confezioni di alimenti a base di– sulle 80 detenute per la vendita riscontrate in loco, per un peso complessivo di 16, di origine e provenienza cinese e sprovviste di diciture ed indicazioni in lingua italiana. Obiettivo accertare eventuale presenza dell’agente dellaafricana. Per le restanti confezioni, è stato applicato il blocco sanitario, in attesa ...