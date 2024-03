La Camera degli Stati Uniti approva una legge che potrebbe vietare TikTok

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lahato unacheportare al divieto dell’uso dinel Paese. Passata con una larghissima maggioranza – trecentocinquantadue voti favorevoli, sessantacinque contrari e solo un astenuto –, la misura arriva ora in Senato e, seta definitivamente costringerebbea separarsi dalla sua società madre, la cinese ByteDance. L’alternativa sarebbe, appunto, un ban su tutto il territorio nazionale. ByteDance avrebbe sei mesi per vendere la piattaforma. Neglil’app è usata da circa centosettanta milioni di persone, ma l’azienda è accusata di minacciare la sicurezza nazionale. Non a caso lo stesso presidente Joe Biden la ...