La Biblioteca Universitaria di Pisa ringrazia la Fondazione Pisa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladi, grazie a un prezioso contributo economico erogato dalla, è stata in grado di acquistare un utilissimo scanner planetario di altissima qualità, di marca COPIBOOK PROFESSIONAL OS A2 + ISO 19264. Il contributo economico elargito, pari a 20.000 euro, è stato versato allaattraverso l'adesione al progetto ART-BONUS, di cui alla legge n. 106/2014. In virtù di questo grande atto, laci tiene particolarmente are laper la generosità dimostrata e precisa che rende disponibile questo strumento qualora la stessa...