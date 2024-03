Kulusevski e gli anni alla Juventus | «Mi sentivo in imbarazzo | inutile | con la sensazione di aver fallito Poi la svolta al Tottenham»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Con una lettera a cuore aperto – e a sorpresa – ai tifosi del, Dejansi prende tutto il tempo per ripercorrere la sua carriera fino ad ora e ringraziare la squadra e i supporter inglesi. Perché dopoattrsato un difficile periodo, dopo essersi finalmente ambientato in Italia, lo svedese oggi 23enne ha dovuto ricominciare tutto da capo a Londra, agli Spurs allenati in quel momento da Antonio Conte. Per ritrovare se stesso e rispondere alle critiche della sorella, che seppur «brutali», sono le uniche che ascolta. L’avventura diin Italia è iniziata appena 16enne, e non è stata facile. «I primi sei mesi sarei voluto tornare a casa molte volte», confessa nella lettera su The Players Tribune, «c’è stato un problema con ...