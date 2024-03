Korea Film Fest 2024 | gli attori Lee Byung-hun e Song Kang-ho tra gli ospiti

Firenze , 12 febbraio 2024 - Sarà l'attore Lee Byung-hun , 20 film all'attivo e protagonista in 5 serie tv di successo, tra cui quella dei record Squid game , l'ospite speciale della 22/a edizione del ... (lanazione)

Sarà l’attore Lee Byung-hun – 20 Film all’attivo e protagonista in 5 serie tv di successo, tra cui quella dei record Squid Game – l’ospite speciale della 22° edizione del Florence Korea Film Fest , ... (funweek)

A Firenze dal 21 al 30 marzo in sala al cinema La Compagnia e online su MyMovies e Più Compagnia sarà il cinema sudcoreano protagonista con la presenza di star internazionali quali Lee Byung-hun, ... (ilgiornaleditalia)

A Sorrento il primo festival mondiale dedicato ai K-Drama: K-Drama Festa, il primo festival mondiale dedicato alle serie televisive sudcoreane e alla cultura K, si svolgerà dal 14 al 17 marzo presso il teatro comunale Tasso di Sorrento. Un evento frutto di du ...sorrentopress

Al via la 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina: 80 concerti in luoghi d’arte: Da marzo a settembre omaggi a Puccini e Busoni. Spazio anche a Morricone e Michael Jackson. Tra i solisti: Andaloro, Meloni, Gibboni ...intoscana

Orchestra da Camera Fiorentina, al via la nuova stagione con oltre 80 concerti: Firenze, 11 marzo 2024 - Oltre 80 concerti per la stagione 2024 dell’Orchestra da Camera Fiorentina fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta. Al via sabato 16 e domenica 17 marzo all’Auditorium ...lanazione