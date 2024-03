Kendall Jenner in versione preppy | poco make up e look casual

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Diva glamour sui red carpet, icona sexy in passerella, audace e disinibita in bikini:ha già mostrato molte delle sfaccettature della sua personalità. Ora alle tante versioni di sé che la modella ha raccontato, se ne aggiunge un in più. Nella campagna per Tommy Hilfiger ha tirato fuori la sua anima più allegra e sbarazzina, posando con un gruppo di amici sotto gli infiniti cieli blu di Los Angeles, immersa in un atmosferain cui semplicità ed eleganza sono le parole chiave.protagonista della campagna Tommy Hilfigerposa per Tommy HilfigerViso pulito e sorridente, con un-up delicato e quasi impercettibile; capi essenziali nei toni iconici del rosso, bianco e blu tipici di Tommy Hilfiger, tra ...