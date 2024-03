Kate | nuovi retroscena sulla foto | c' è un dettaglio che rivela il desiderio di divorzio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Basterebbe un video per smentire tutte le illazioni sul caso di. E invece questo video non arriva. Continua a essere sotto attacco la royal family, con milioni di occhi puntati sulleufficiali della principessa che lo staff reale sta diffondendo.manipolate, finte, copiate da...

Kate Middleton, anche la foto che la mostra in auto con William è stata modificata: I royal fan hanno individuato un indizio che dimostrerebbe che l'immagine scattata a Windsor sarebbe stata ritoccata proprio come quella pubblicata dalla principessa sui social in occasione della Fest ...vanityfair

Kate e i tarocchi veri (noi): Da tre giorni non si placa la corsa a demolire la credibilità della Royal Family, per una foto persino ingenua e sincera. E tutto questo in mondo in cui tutti si photoshoppano e mentono persino sullo ...ilfoglio

Kate e il foto gate: «Meghan se la ride, non avrebbe mai fatto un errore simile». Il web incrimina lo scatto con William: Uno scivolone mediatico inaspettato. Soprattutto se a farlo è una persona ritenuta sempre impeccabile. Non c'è pace per la famiglia reale. Alle prese con scandali e voci.leggo