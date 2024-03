Kate nella bufera | il Daily Mail sbotta | “William non è un gentiluomo Il Palazzo l’ha gettata nel tritacarne”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Londra, 13 marzo 2024 – Continua a far discutere l’ormai celebre foto diMiddleton con i figli, pubblicata daper rassicurare sulle condizioni di salute della principessa dopo l’intervento all’addome di gennaio. Le agenzia di stampa avevano notato sin da subito dei dettagli che non tornavano, e la principessa di Galles aveva poi ammesso di aver editato malamente l’immagine. Ma ciò non è bastato a calmare le acque, e ora ci si chiede se la ‘colpa’ sia stata effettivamente di. La 42enne principessa di Galles. immortalata tra i figli George, Charlotte e Louis Ad esprimersi a riguardo è il redattore deled esperto di royal family, Richard Eden. Nell’episodio di ieri di ‘Palace Confidential’, il giornalista ha dichiarato che, a suo avviso, né i fan né gli ufficiali di ...

Royal Family e la foto ritoccata, "gaffe di Kate occasione d'oro per Harry e Meghan": La foto di famiglia di Kate, ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa di Galles, è un'occasione d'oro per Harry e Meghan, se davvero vogliono riconciliarsi con la famiglia reale. Parola d ...adnkronos

Daily Crown: gli esperti, 'gaffe di Kate occasione d'oro per Harry e Meghan': L'immagine mostrava Kate posare per una dolce foto con i suoi tre figli, ma i fan hanno subito notato diversi 'errori' nello scatto. Fonti reali hanno definito l'episodio "eccezionalmente dannoso" per ...lagazzettadelmezzogiorno

Dalla voci sulla malattia al matrimonio in crisi: per uscire dal pantano ora Kate deve dire la verità: C'è solo un modo per William e Kate per mettere fine a tutte queste crudeli speculazioni ... Diventa un potere “inclusivo” solo quando i “privilegiati” permettono agli altri di entrare nella loro vita ...ilsecoloxix