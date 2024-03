Kate Middleton | ultime notizie | prima crisi istituzionale con William

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 13 marzo 2024)stanno vivendo la loroe il Palazzo li ha lasciati completamente soli. È probabile che tutto questo non sarebbe mai successo se a capo della Monarchia ci fosse stata ancora la Regina Elisabetta.abbandonata dal Palazzo La foto ritoccata diper la Festa della mamma è un errore strategico imperdonabile ma non sinistro. Una comunicazione sbagliata che è avvenuta in un momento complicato. Non è lavolta infatti che il Palazzo pubblica immagini modificate e in nessun caso c’è stata una reazione pari a quella che ha travolto la Principessa del Galles. Ad esempio nel 1999 al matrimonio del principe Edoardo e Sophie, ...