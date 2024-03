Kate Middleton | l’annuncio da brividi di Signoretti a Mattino 5

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 13 marzo 2024) News TV. Anche a5 si è parlato della viralissima foto dipubblicata domenica in occasione della Festa della mamma in Inghilterra. Se la principessa del Galles cercava un modo per bloccare le illazioni che in questo periodo stanno circolando sul suo stato di salute, questo ha avuto l’effetto contrario. Federica Panicucci ha ospitato Riccardoche in diretta ha riportato una voce dasul motivo per il qualenon si fa più vedere. Leggi anche:, cresce la preoccupazione per la sua salute dopo la foto “incriminata”: ecco cosa si è scoperto Leggi anche:è “distrutta”, la verità sulla foto ritoccata La foto ritoccata di...