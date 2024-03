Kate Middleton in auto con William | attenzione ai mattoni | un altro rovinoso falso? | Guarda

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non c'è pace pere per la Corona. Il caso ovviamente è quello della foto taroccata, poi ritirata, lo scatto con il quale i Windsor volevano rassicurare sulle condizioni di salute della principessa. Risultato? L'esatto opposto: un profluivio di speculazioni e accuse.si è addossata la colpa del tutto, ovviamente senza convincere: possibile che la diffusione di uno scatto così importante possa passare per i suoi ritocchi? Sullo sfondo, ovviamente, le crescenti preoccupazioni per le reali condizioni di salute della principessa del Galles, mai ricomparsa in pubblico dopo l'intervento dello scorso gennaio. Dopo la diffusione della foto taroccata, il ritiro e le scuse, ecco che è subito trapelata una seconda fotografia: si vedono all'interno di un'e proprio ...

I royal fan hanno individuato un indizio che dimostrerebbe che l'immagine scattata a Windsor sarebbe stata ritoccata proprio come quella pubblicata dalla principessa sui social in occasione della ... (vanityfair)

Kate, nuovi retroscena sulla foto…": Non si spengono le polemiche e gli interrogativi sulla casa reale, e in primis sui principi di Galles, per il clamoroso passo falso della foto di Kate Middleton, consorte dell’erede al trono… Leggi ...informazione

Royal Family e la foto ritoccata, "gaffe di Kate occasione d'oro per Harry e Meghan": Secondo gli esperti di pubbliche relazioni la coppia potrebbe approfittarne per sfruttare il dramma a loro vantaggio La foto di famiglia di Kate, ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa ...adnkronos

Kate Middleton, il nuovo scatto in auto è stato manipolato I dubbi e la risposta del fotografo: Dopo il caso del ritratto ritoccato, Kate Middleton è stata immortalata in auto con William. Ma c'è chi sostiene che anche questa foto sia manipolata ...iodonna