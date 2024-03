Kate Middleton | anche la foto che la mostra in auto con William è stata modificata?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I royal fan hanno individuato un indizio che dimostrerebbe che l'immagine scattata a Windsor sarebberitoccata proprio come quella pubblicata dalla principessa sui social in occasione della Festa della mamma

Kate, Carla Bellucci: «Perché la gente le dà contro Tutte le mie foto sono ritoccate e non le modifico perché non ho fiducia in me stessa»: Cos'hanno in comune Carla Bellucci e Kate Middleton Una è una modella e influencer inglese e l'altra è la principessa del Galles che, un giorno, diventerà ...leggo

Kate Middleton, il mistero s’infittisce: ritoccate anche foto di Harry: Dopo la pubblicazione di una foto ritoccata di Kate Middleton, adesso finiscono nel mirino anche Harry e Meghan. Secondo il Sun ci sarebbero foto ritoccate anche della coppia.gossipetv

Kate Middleton, scelta drastica della Cnn: passate al setaccio tutte le foto: La Cnn sta esaminando tutte le fotografie distribuite da Kensington Palace dopo che la principessa del Galles ha ammesso di aver modificato un ...iltempo