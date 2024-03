Kate | lo scandalo si allarga | Manipolate anche foto di Harry

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ora, sotto i riflettori finisconoe Meghan. È il tabloid The Sun a puntare il dito sulle abitudini della coppia che vive in California, ai margini della Royal Family. Il giornale, nella sua edizione online, passa in rassegna un repertorio ampio diche sarebbero state modificate...

Il Principe William non era davvero in auto con Kate Middleton Anche lì c'è l'ombra del fotoritocco: La foto è stata ritirata perché dichiarata “non autentica” e, a quanto pare, è stata manipolata dalla stessa Kate Middleton. La principessa di Galles si è scusata sui social ma nel frattempo sembra ...corriereadriatico

Kate e i tarocchi veri (noi): Da tre giorni non si placa la corsa a demolire la credibilità della Royal Family, per una foto persino ingenua e sincera. E tutto questo in mondo in cui tutti si photoshoppano e mentono persino sullo ...ilfoglio

La regina Camilla difende Kate Middleton: “È una fotografa estremamente brava”: Kate Middleton è finita al centro delle polemiche per aver ritoccato la foto social in cui è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l'intervento ...fanpage