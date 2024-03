Kate | che pasticcio! Nessuno crede al mea culpa | è caccia al colpevole e spunta il dettaglio più inquietante

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A volte quando si commette un errore succede che, presi da quella cattivissima consigliera che è la fretta, si cerchi di correggere con un errore al quadrato e l’unica cosa che ci può consolare del caos in cui si trova Kensington Palace, è che non succede solo a noi comuni mortali. La polemica in cui casa Windsor si è avviluppata lasciando che la maggiore responsabilità dello scivolone della foto manipolata sia stata assunta daha dell’incredibile e trasforma la principessa da impeccabile perla, esaltata dai media come perfetta regina consorte del futuro, a pietra dello scandalo. L’incredibile meaIn pochi si sono bevuti il meae crescono gli interrogativi sulla casa reale, in primis sui principi di Galles, per il clamoroso passo falso della foto manipolata didiffusa domenica come prima immagine ...