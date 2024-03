Kaspersky rivela un aumento della violenza digitale a livello globale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) - In Italia il 27% degli utenti ha dichiarato di aver subito stalking o di aver sospettato di esserne stato vittima Milano, 13 marzo 2024 . L'ultimo report‘State of Stalkerware 2023'che in tutto il mondo sono quasi 31.000 gli utenti mobile interessati da stalkerware, un software di sorveglianza nascosto utilizzato dai perpetratori di abusi domestici per monitorare le loro vittime. Il problema non riguarda solo questi software: il 40% delle persone intervistate ae il 27% solo in Italia hanno dichiarato di aver subito stalking o di aver sospettato di esserne vittima. Gli stalkerware sono in genere utilizzati come applicazioni legittime contro il furto o di parental control su smartphone, tablet e computer, ma in realtà hanno caratteristiche molto diverse. Installati, di ...