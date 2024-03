Karius in Serie A | l’assist arriva da… Marchisio e Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il futuro di Lorisè lontano dal Newcastle e dall’Inghilterra e potrebbe presto concretizzarsi l’arrivo inA. Il contratto dell’ex Liverpool è in scadenza a giugno e secondo quanto riporta Football Insider non verrà rinnovato. L’estremo difensore ha giocato pochissimo in stagione e non rientra nei piani del club inglese per il futuro. L’estremo difensore è stato schierato dal primo minuto contro l’Arsenal ed è tornato in panchina dopo i 4 gol subiti. Il portiere è già in contatto per individuare una soluzione all’altezza in vista della prossima stagione. Foto di Sedat Suna / AnsadaLorisè diventato padre di una splendida bambina ed è il compagno di, famosa ...