Juventus | Rabiot verso il ritorno in gruppo | recuperato Perin

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri e per la. Mattiasi è infatti messo alle spalle l’infortunio e si è allenato in campo insieme agli altri portieri. Sarà dunque a disposizione per la gara dell’Allianz Stadium di domenica 17 marzo contro il Genoa. Sulla via del recupero anche Adrien, che ha svolto un allenamento differenziato in campo e, salvo sorprese, a partire dalla sessione mattutina di domani (giovedì 14) lavorerà insieme ai compagni. SportFace.