Juventus | ecco il Mondiale per club | sono 50 milioni di regalo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Torino, 13 marzo 2024 – Unsenza giocare. Il convento passa questo. Ma è unne per la Juve che nel 2025 potrà incassare altri 50di euro partecipando alper, rinnovata competizione Fifa che sostituisce la vecchia Intercontinentale e modifica il format del vecchio. Sarà una sorta di competizione allargata, in stileper nazionali, ma che coinvolgerà ipiù vincenti e prestigiosi del globo terracqueo. La Juve, che non ha potuto disputare le coppe europee in questa stagione, ha dovuto ‘gufare’ e le eliminazioni di Lazio e Napoli dalla Champions League sanciscono la matematica qualificazione. E’ una ottima notizia dal punto di vista economico per i bianconeri che andranno ad incassare una quota ...

La Juventus di Allegri divide la critica. Ieri sera alla Domenica Sportiva sulla Rai è andato in scena un acceso dibattito in diretta... (calciomercato)

Juventus-Milan, novità sui biglietti: ecco come avere l'accesso prioritario: Sono già in vendita i biglietti per Juventus-Milan, in programma il weekend del 28 aprile (orario e giorno sono ancora da definire) per i possessori di tessera. La novità rispetto alle altre partite ...ilbianconero

Terremoto Milan, ecco cosa rischiano i rossoneri | Gli aggiornamenti: Un mancato passaggio di proprietà risulterebbe una violazione della norma sulla trasparenza. Possibile ammenda o penalizzazione per il Milan ...sportpaper

Tutti gli uomini di Gasp. Scamacca-Lookman. ecco le punte più affilate per bucare lo Sporting: Il calendario fitto della Dea costringe il tecnico a ricorrere al turn over. Possibile terza partenza da titolare per il centravanti romano. CDK, in affanno le ultime due settimane, pronto ad entrare ...ilgiorno