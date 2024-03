Juventus | arrivano i soldi | Mondiale per club | nuova Champions | sponsor arabi e la cessione di un big

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lasul campo è in crisi, con 6 punti nelle ultime 7 partite, il sogno scudetto volato via e una qualificazione alla...

Proprio come Simone Inzaghi, anche Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa oggi, alla vigilia di Inter-Juventus . E dalle sue parole arrivano due conferme sulla sua possibile ... (inter-news)

Tra campo e casse societarie, sono in arrivo tre mesi fondamentali per il futuro della Juve. Mentre la squadra di Allegri è impegnata... (calciomercato)

Mondiale per Club, Juventus ed Inter possono essere nel solito girone Il punto: Le due squadre italiane qualificate al Mondiale per Club sono Inter e Juventus. I nerazzurri lo erano già da tempo mentre per la Juve, la qualificazione è arrivata ieri sera con la sconfitta del ...ilbianconero

LA JUVE IN GOL - CLAUDIO ZULIANI - Juve, soldi Mondiali: La Juventus si qualifica al mondiale per club senza nessuna ... Sembra sempre di rivivere farsopoli: si condanna la Juve e poi arrivano le altrequando è troppo tardi.tuttojuve

Juventus, arrivano i milioni: Giuntoli pronto a investire sul mercato: La qualificazione al Mondiale per club vale 50 milioni, quella alla Champions almeno 60: si parte con Koopmeiners, ma non solo ...sportmediaset.mediaset