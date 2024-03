Juve Mondiale per club | il consiglio di Varriale | «ADL | fai ricorso»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sul suo profilo Twitter, il giornalista Enricosi scaglia contro laper quanto concerne ilperEnrico, sul suo profilo twitter, invita il Napoli a fareper ilper. Ecco il suo messaggio, dopo l’eliminazione delin Champions League «Ripartire non sarà facile. Ma prima di affrontare queste scelte Aurelio De Laurentiis, qualora ci fossero i presuppoti legali, farebbe bene a non arrendersi sulper. A dispetto dei tanti che non vedono l’ora di archiviare i successi del Napoli come un incidente di percorso. A un altroqualificato alla rassegna americana sarebbe giusto far solo i complimenti. Alla ...