Julio Cesar | «Inter | non temere nessuno! Sommer una sicurezza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’questa sera scende in campo allo stadio Civitas Metropolitano contro l’Atletico Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.su Prime Video invita la squadra di Inzaghi a non avere timore NO TIMORI – L’stasera affronta l’Atletico Madrid allo stadio Civitas Metropolitano. Secondo, i nerazzurri sono sempre più solidi e non devono: «Sicuramente l’non deve, penso che è una squadra che partita dopo partita diventa sempre più solida e secondo me, avendo anche la possibilità di parlare con gli amici, dopo quella partita con il Manchester City ha acquistato ancora più fiducia. Quelli che sono arrivati hanno ...