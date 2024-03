Jordan Jeffrey Baby si è ucciso in carcere | il trapper aveva 26 anni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Il giovanebrianzolo, nome d’arte diTinti, è stato trovato senza vita nella sua cella deldi Torre del Gallo a Pavia, dove stava scontando una pena a 4e 4 mesi, per una rapina aggravata dall’odio razziale nei confronti di un operaio nigeriano, avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza) nell’aprile 2023. Tintiiniziato a fare musica da giovanissimo, ma ben presto si era fatto notare per una serie di comportamenti ‘estremi’, come quella durante il programma tv ‘Striscia la Notizia’, quando aggredì il giornalista che gli chiedeva spiegazioni proprio riguardo alla rapina per la quale poi fu condannato alla reclusione. Nel 2020 era stato interdetto dalla ...