John Cena | “Sto aspettando l’invito per WrestleMania 40”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ultimo ritorno diin WWE ha segnato il suo stint più lungo negli ultimi sei anni, regalando ai fan apparizioni costanti durante gli show, in particolare a SmackDown. L’ultimo periodo con la compagnia del wrestler 16 volte campione del mondo si è concluso con la sconfitta contro Solo Sikoa in quel di Crown Jewel e da quel momento in poi,si è allontanato dalla WWE, lasciando addirittura intendere di avere in mente il ritiro definitivo dal wrestling. Durante il Drew Barrymore Show,è intervenuto parlando della WWE e dell’imminente40, rispondendo ai fan che sidi vederlo proprio in quel di Philadelphia ad aprile:“In un certo senso, stoche mi invitino. Sfortunatamente è come se non avessi qualcuno da ...

Pierpaolo Pretelli si è spoglia to per riproporre lo sketch da John Cena agli Oscar 2024 L'articolo Pierpaolo Pretelli si spoglia come John Cena e ricrea lo sketch degli Oscar 2024 (VIDEO) proviene ... (novella2000)

Sul suo profilo Instagram, Pierpaolo Pretelli ha condiviso una divertente parodia della gag accaduta durante la notte degli Oscar 2024 . Proprio come John Cena , anche l'ex velino si è mostrato in ... (fanpage)

Oscar 2024, i produttori su John Cena nudo sul palco: “Abbiamo fatto in modo che sembrasse una bambola di Ken”: I produttori degli Oscar 2024 hanno parlato del momento in cui John Cena è apparso "nudo" sul palco per presentare il premio ai costumi.badtaste

Ricky Stanicky – Un Immaginario – Recensione della commedia con John Cena e Zac Efron: Recensione del film commedia Ricky Stanicky - Un Immaginario disponibile su Prime Video con Zac Efron e John Cena nei panni dei protagonisti. Una commedia divertente, volgare e tanto fuori di testa da ...havocpoint

Società di contenuti hard offre mezzo miliardo a John Cena: Per rendersene conto basti che pensare che la società che fornisce servizi in webcam per adulti CamSoda ha deciso di inviare al wrestler un’offerta di 500.000 dollari per un’ora di lavoro. Come ...lascimmiapensa