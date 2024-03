Joe Biden e Donald Trump conquistano le nomination | è ufficiale la sfida

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Joehanno ottenuto ciascuno abbastanza delegati per aggiudicarsi ledel loro partito nella corsa presidenziale del 2024. Secondo i calcoli fatti da Associated Press, che ha assegnato la vittoria delle primarie Democratiche in Georgia a Joe, il presidente degli Stati Uniti è arrivato adesso a quota 1972 delegati. La vittoria dia Washington lo ha aiutato a assicurarsi i 1.215 delegati necessari per guadagnarsi larepubblicana e a spingere lui e il suo movimento Make America Great Again nella corsa presidenziale. I delegati parteciperanno alle convenzioni nazionali dove selezioneranno formalmente il candidato presidenziale del loro partito. “Sono onorato – ha detto– che l’ampia coalizione ...

Donald Trump ha elogiato il premier ungherese Viktor Orban mentre lo ha ospitato a Mar-a-Lago venerdì sera. E Orban , inutile dirlo ha elogiato trump. Alla faccia di Joe Biden .

