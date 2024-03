Jiri Lehecka | chi è il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Tra Jannike la corsa al secondo posto del ranking Atp ci sarà. Sarà infatti il tennista ceco ildell'azzurro nei quarti di finale di. Il numero 32 del mondo ha giocato a un livello molto alto nei primi turni del torneo statunitense, sconfiggendo avversari che lo precedono nel ranking e che sulla carta avrebbero dovuto avere la meglio come ad esempio Rublev e Tsitsipas. Eppureha dimostrato di avere i numeri e soprattutto la solidità giusta per piegare questi tennisti, segno che non è unda sottovalutare per. D'altronde la scuola tennistica della Repubblica Ceca ha sempre ...