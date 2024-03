Jannik Sinner svetta in testa alla ATP Race. Prima posizione solida anche dopo Indian Wells. E il vantaggio...

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024)si conferma saldamente al comando della ATP, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati agonistici ottenuti durante la stagione in corso. Il fuoriclasse altoatesinoa quota 2.700 punti, frutto dei 2.000 punti ottenuti per l’apoteosi agli Australian Open, dei 500 punti portati a casa per il sigillo all’ATP 500 di Rotterdam e dei 200 punti incamerati per la qualificazione ai quarti di finale del Masters 1000 di, ottenuta questa notte battendo lo statunitense Ben Shelton in due set., che ora incrocerà il ceco Jiri Lehecka (da non sottovalutare,aver eliminato Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas), può fare affidamento su un margine di vantaggio ...