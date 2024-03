James Cameron | Aliens - Scontro finale | The Abyss e True Lies arrivano in 4K

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tre film cult del registafinalmente disponibili in versione alta definizione 4K Eagle Pictures porta in Home Video, The, tre film cult di, che tra aprile e maggio saranno disponibili per la prima volta in 4K Ultra HD, in inedite versioni in altissima definizione tutte da collezionare: tre opere indimenticabili per (ri)scoprire la filmografia dell'acclamato regista dei record.Dal 24 aprile in uscita, indimenticabile commedia action con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, disponibile in un'edizione a due dischi (4K Ultra HD + Blu-ray), e ...