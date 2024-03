Jake Lloyd oggi sta meglio e “Non odia Star Wars” | svela sua madre

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladi, interprete del piccolo Anakyn Skywalker in: La minaccia fantasma del 1999,ha rotto il silenzio dopo molti anni spiegando che suo figlio non abbia maito il film. E che la lontananza dall’universo di Guerre Stellari ha avuto a che fare solo con i gravi problemi di salute e familiari che lo hanno coinvolto. In questo periodo però,sta, dopo che nel 2008 fu ricoverato in una struttura a causa della sua schizofrenia paranoide. Ladilo ha rivelato in un’intervista rilasciata a Scripps. “ama tutto quello che è legato a, anche se la gente pensa il ...