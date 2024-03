Italservice sbanca Verona Cinquina per salire ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) OLIMPIA 1PESARO 5 (0-2 p.t.) OLIMPIA : Mazzoni, Portuga, Jorge Santos, Rocha, Lukaian, Magrone, Fiore, Portinari, Claro, Bortolotto, Nardi, Ugas. All. Castagna.PESARO: Putano, Tonidandel, Vavà, Caruso, Barichello, Luberto, Petrucci, Belloni, Andrè, Mohabz, D’Ambrosio, Berkane. All. Scarpitti. Reti: 18’19’’ p.t. Caruso (I), 19’09’’ rig. Barichello (I), 8’22’’ s.t. Claro (O), 13’48’’ Tonidandel (I), 14’11’’ Vavà (I), 18’11’’ Barichello (I). Note: ammoniti Ugas (O), Mohabz (I), Rocha (O), Mazzoni (O). Arbitri: Davide De Ninno (Varese), VIncenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Giacomo Voltarel (Treviso). Più difficile di quel che dica il risultato. L’Olimpianon merita affatto un solo punto in classifica. E ha fatto sudare l’che dopo Genzano conquista altri tre ...