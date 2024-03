Italia | terremoto | una nuova scossa proprio lì

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Unadidi magnitudo 3.2 è stata registrata, alle ore 11:33, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in mare nel Tirreno meridionale, davanti alle coste di Sicilia e Calabria. L’evento è stato localizzato a una profondità di 209 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo proviene da The Social Post.

Terremoto oggi | 13 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

terremoto CALABRIA, scossa di magnitudo 3.2 a Boa basso Tirreno largo, tutti i dettagli: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 11:33 con epicentro a Boa basso Tirreno largo, in provincia di Vibo Valentia. La profondità stimata è stata di circa 209.4 Km. Potete ...3bmeteo

terremoto oggi Parma M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche ad Ancona: Nella giornata di oggi è stata registrata una scossa di terremoto in località Parma con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ...ilsussidiario