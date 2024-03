Italia Economia n. 11 del 13 marzo 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano, filantropia ed innovazione al centro della conferenza promossa da Philea; Maire, ricavi per 4,3 mld (+23%) nel 2023 e previsione di forte crescita nel; Festival del Management, II giornata agorà della cultura d’impresa al femminile; Roma, Inps ribadisce impegno in parità di genere come ‘parte del Dna dell’organizzazione’; Mobilità: gli Asecap Days per

Rottamazione cartelle, oltre 1200 miliardi di tasse e multe non pagate. E il 92% è irrecuperabile: Secondo la Corte dei Conti, ha ricordato in qualche occasione il viceministro all'Economia Maurizio Leo, soltanto il 6-7% può esser riscosso. Per ridurre il magazzino ora il governo ha deciso di ...ilmessaggero

Roseto. Basket Femminile serie A2: fine settimana dedicato alla Final Eight di Coppa Italia: (wn24)-Roseto – Otto squadre partecipanti in rappresentanza di altrettante regioni Italiane, diverse strutture ricettive ... questo calibro possano essere un volano per il turismo e l’Economia locale ...wallnews24

CCIAA – TRENTO E BANCA D’Italia * “ACCESSO AL CREDITO E SOSTENIBILITÀ“: BORT, « OCCASIONE PER CREARE UN TERRENO COMUNE DI DIALOGO: Un convegno organizzato da CCIAA in collaborazione con Banca d’Italia. L’accesso al credito e la sostenibilità ... A loro volta i rischi climatici possono impattare pesantemente sull’Economia reale e ...agenziagiornalisticaopinione