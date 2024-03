Italia | attaccanti in crisi | chi può portare Spalletti all'Europeo

L'Italia avrà la 5ª in Champions Col Napoli out l'Inghilterra si avvicina: ranking aggiornato: L'uscita dalla Champions League del Napoli toglie all'Italia la seconda partecipante alle coppe europee, dopo la Lazio. Un verdetto che rischia di incidere pesantemente in chiave ranking. Soprattutto ...tuttonapoli

Michele Serena: "In Italia solo i tifosi del Toro come quelli dell'Atletico: Intervista al doppio ex, un anno con i Colchoneros e tre stagioni all'Inter: "Eravamo più deboli, ma battemmo 3-1 il Real soltanto grazie alla spinta del pubblico" ...tuttosport

Sporting, prenditi la Coppa Italia. Il Bibbiano/San Polo può andare a +4: Sul sintetico di Zola Predosa (ore 20.30), i rossoblù di mister Lorenzo Baroni lottano per la Coppa Italia "Maurizio Minetti" di Promozione e il pass per entrare nella graduatoria ripescaggi contro i ...ilrestodelcarlino