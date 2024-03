Italia-Albania | nuovo modello di cooperazione | il convegno il 15 marzo a Roma

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nei primi due mesi del 2024, sulla rotta del Mediterraneo centrale, quella utilizzata dai migranti diretti indalle coste del Nord Africa, sono stati registrati circa 2mila attraversamenti irregolari: il 70% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati diffusi da Frontex questo mercoledì confermano quindi la tendenza registrata negli ultimi mesi dal Viminale: una costante diminuzione degli arrivi ina partire dal mese di ottobre 2023. Qualche settimana fa anche la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson aveva parlato di una riduzione di circa il 90% delle partenze dalla Tunisia per effetto del memorandum firmato con l'Ue. Una partnership che coinvolge diversi ambiti, tra cui il contrasto all'immigrazione irregolare, e che evidentemente sta dando i suoi frutti. L'accordo con il Paese guidato da Kais Saied, ...

