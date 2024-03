Istat | +481mila occupati nel 2023 | il tasso di disoccupazone scende al 7 | 7% Resta elevato il divario Nord-Sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Crescono gli, soprattutto quelli stabili, nel, raggiungendo il record come media d’anno a quota 23 milioni 580 mila: con un aumento di 481 mila unità (+2,1% in un anno). E i discalano sotto la barriera dei due milioni: a 1 milione 947mila (-81mila unità). È positivo, dunque, bilancio del mercato del lavoro nel: ildi occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni sale al 61,5% (+1,3 punti percentuali), mentre ildi disoccupazione cala al 7,7% (-0,4 punti). Ma, come sottolineano ormai tutte le ricerche, rimane grave il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Da ultimo, a lanciare l’allarme, è Confcooperative. La mancanza di personale è il principale ostacolo alla crescita delle cooperative: per 4 su 10 è un problema oramai ...