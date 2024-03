Israele limita l' accesso alla Spianata delle moschee Hamas | Spezzare le catene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non solo non c'è cenno di tregua a due giorni dall'inizio del Ramadan, ma la tensione resta alta nel conflitto mediorientale. Mentre a Gaza la situazione umanitaria resta drammatica, a Gerusalemme il governo israeliano ha annunciato restrizioni per l'dei palestinesi della Cisgiordania alle preghiere del venerdì. Ci sarannozioni in base all'età e al sesso per chi vuole recarsi a pregaremoschea di Al-Aqsa, il terzo sito sacro più importante dell'islam. Restrizioni che secondo la Giordania portano verso una situazione che può diventare "esplosiva". Sul fronte Sud, Tel Aviv vuole "portare a termine il lavoro a Rafah, consentendopopolazione civile di uscire dal pericolo", ha detto il premier israeliano, ...