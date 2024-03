Isola Dei Famosi 2024 | Cast Ufficiale E Nuovo Inviato!

Proprio in queste ultime ore è emerso un altro possibile nome per quanto riguarda il (misterioso) cast de L’ Isola dei Famosi 2024. Un’edizione ancora tutta quanta da scoprire, sia testate che gli ... (tuttivip)

In queste ore sono emersi nuovi concorrenti che voleranno alla volta dell’Honduras per L’Isola dei Famosi 2024 e altre trattative per il cast dei naufraghi sarebbero in contrattazione: tra queste ne ... (anticipazionitv)