Inzaghi | dato impressionante in Europa Guardiola come lui – CdS

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In Champions League Simoneè un vero e proprio protagonista tra gli allenatori dalla stagione 2020-2021, la prima con la Lazio. Solo Peplui, ildal Corriere dello Sport.– Dalla stagione 2020-2021, la prima da allenatore della Lazio in Champions League, Simoneè l’unico allenatore assieme a Pepad essere sempre arrivato almeno agli ottavi di finale della competizione. Il tecnico dell’Inter ha raggiunto a Bologna le tredici vittorie consecutive nel 2024, cerca il successo numero 100 in 148 panchine nerazzurre. La statistica èe fa capire l’impatto del piacentino all’Inter. Serve un pareggio per passare ai quarti di finale, ma il sogno è la notte da 10(0) e lode al Civitas Metropolitano. ...

Inzaghi sta guidando l’ Inter in testa alla classifica e soprattutto tenendo al meglio lo spogliatoio. Vanni cita Sanchez come esempio su tutti, per evidenziare come l’allenatore stia riuscendo ad ... (inter-news)

Con dieci vittorie su dieci nel 2024 in Serie A Inzaghi ha portato l’Inter a +16 sul Milan, ipotecando il titolo. Jacobelli , nel suo commento alla giornata per Radio Radio Mattino Sport e News, ... (inter-news)

Giordano: 'Bologna-Juve, si è parlato di Barrenechea, sondaggio Giuntoli per Ferguson': Marcello Giordano, giornalista del quotidiano bolognese Il Resto del Carlino, ha di recente parlato di Juventus e Bologna e del successo di Thiago Motta, che secondo lui alla guida della società ...it.blastingnews

Il ‘nemico’ dell’Inter è l’Atletico Madrid: Si respira un'aria diversa nelle due parti di Milano. E non solo per la classifica di Serie A che vede l'Inter in vantaggio di 16 punti sul Milan fresco di secondo posto, ma ...fcinternews