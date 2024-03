Investe una donna con l' auto e poi la picchia | il raptus che sconvolge l' Italia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ha tentato di investire unacon un'che è caduta a terra, illesa, poi è sceso dalla vettura e si è scagliato contro di leindola. È accaduto a Novi Ligure in provincia di Alessandria. Sulla scena è intervenuto un carabiniere in pensione che passava sul luogo e che ha salvato la vittima dell'aggressione. Sulla scena si è formato un capannello e quando i testimoni hanno capito che l'uomo aveva intenzionalmente tentato di fare del male allahanno cercato dire l'aggressore, protetto dal militare in pensione, fino all'arrivo dei carabinieri che hanno arrestato il responsabile con l'accusa di tentato omicidio. Laviene accompagnata in ospedale: è sconvolta ma salva.