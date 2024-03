Investe un 20enne poi si schianta contro una recinzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Montegiorgio (Fermo), 13 Marzo 2024 – Doppio incidente in pochi minuti lungo la strada Statale ex 210 Faleriense, intervenute due eliambulanze. Intorno 13,30 è stato registrato l’investimento di un giovanedi origini ghanesi fermo alla fermata dell’autobus sita a pochi metri dal ristorante Oscar & Amorina di Piane di Montegiorgio, il conducente dell’auto però non si è fermato e i passanti hanno lanciato l’allarme. Qualche minuto più tardi a circa 4 chilometri di distanza una Fiat Tipo vecchio modello con a bordo una donna di 79 anni, che ha accusato un malore è andata ad impattare senza coinvolgere altri mezzi con unaa Piane di Falerone. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza, al momento non esiste la certezza, ma sembra da una prima ricostruzione dei fatti che si tratti della stessa ...