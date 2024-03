Inter-Napoli | La Penna l’arbitro per la 29ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 13 marzo 2024)si giocherà domenica alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la ventinovesimadiA 2023-2024: ci sarà Ladella sezione di Roma 1. ARBITRO(domenica 17 marzo ore 20.45) Arbitro: Federico LaAssistenti arbitrali: Andrea Berti – Giuseppe PerrottiQuarto ufficiale: Ermanno FelicianiArbitro VAR: Aleandro Di PaoloAssistente VAR: Paolo Valeri Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della ventinovesimadiA 2023-2024. EMPOLI-BOLOGNA venerdì 15 ...

Xavi , allenatore del Barcellona , ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Napoli e il passaggio ai quarti di finale di Champions League: "Abbiamo me... (calciomercato)

Il tecnico del Napoli rivede in diretta tv la moviola dell'azione e resta stupito: "Anche a me sembra rigore ". L'episodio alimenta grande amarezza ma le note stonate della serata sono anche ... (fanpage)

Serie A, lo Scudetto dell'Inter è già in cassaforte: La leggenda del baseball Yogi Berra amava recitare un aforisma, il sempre attuale “Non è finita finché non è finita”. Con il campionato di Serie A giunto nella ...fcinternews

Mondiale per Club, Juventus ed Inter possono essere nel solito girone Il punto: Le due squadre italiane qualificate al Mondiale per Club sono Inter e Juventus. I nerazzurri lo erano già da tempo mentre per la Juve, la qualificazione è arrivata ieri sera con la sconfitta del ...ilbianconero

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni della partita di Champions: L'Inter, ultima italiana rimasta in lizza dopo l'eliminazione del Napoli, arriva al big match con i colchoneros forte del primo posto in campionato e di un vantaggio che le lascia un buon margine di ...fanpage