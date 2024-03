Inter | è un inferno che non fa paura Inzaghi sfida il Cholo da favorito Lautaro & Co | missione Champions Atletico in crisi | ma torna Griezmann

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La fiducia c’è, anche oltre la prudenza. In altri momenti Simonenon avrebbe probabilmente proferito parola o lo avrebbe fatto in altri termini davanti a una precisa domanda su un’accoppiata scudetto-. Un traguardo enorme, riuscito solo due volte nella storia nerazzurra. Per la metà tricolore manca molto poco, al di là della scaramanzia dei tifosi più prudenti. Il cammino europeo è invece ancora tutto da costruire. "Serie A e? È il desiderio di tutti, intanto siamo arrivati agli ottavi per il terzo anno consecutivo e non è scontato", risponde il tecnico alla vigilia diMadrid-, il ritorno di unapartita con l’1-0 dei nerazzurri al Meazza. Il divario poteva essere più largo, se non fosse che non tutte le opportunità sono state ...

Incendio in via Isacco Newton . fiamme all’altezza di uno degli accampamenti abusivi al civico 180: la situazione da sabato sera. Una baracca in fiamme ha rischiato di paralizzare un’arteria di ... (ilcorrieredellacitta)

Sorriso dolce, capelli biondi, sempre impeccabile nel trucco e nei vestiti. Elegante, dolce e materna. Sandra Milo non era solo l’attrice o l’artista che abbiamo conosciuto in questi anni, ma una ... (ilfattoquotidiano)

Dimarco a ITV: "L'1-0 in Champions conta pochissimo, dipenderà tutto dall'approccio alla gara": "Il vantaggio è minimo" ribadisce Federico Dimarco a Inter TV in questa vigilia dell'euro-trasferta in casa dell'Atletico Madrid. "Sappiamo che l’1-0 in ...fcinternews

Inter nell'inferno Atletico, "ma non speculeremo su 1-0": I 90 minuti al Wanda Metropolitano magari non saranno lunghi come al Bernabeu (da una storica citazione dell'ex blancos Juanito), ma sicuramente l'Inter non sarà attesa da una scampagnata domani nel ...ansa

Sabatini: «Inter, non sei al sicuro. Un ritorno importantissimo»: Secondo Sandro Sabatini, nonostante la vittoria per 1-0 a San Siro, l’Inter non è al sicuro contro l’Atletico Madrid. Sottolineando, a Sport Mediaset, un ritorno importantissimo per gli spagnoli. RITO ...informazione