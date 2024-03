Intelligenza artificiale | via libera del Parlamento europeo a nuove regole

In Puglia il primo bootcamp sull'Intelligenza artificiale interamente dedicato alle donne: ecco Women Ai: Nasce a Bari Puglia Women AI, il primo bootcamp completamente al femminile per avvicinare le donne all'Intelligenza artificiale. Per un intero fine settimana, il 22, 23 e 24 marzo, nel padiglione 152 ...quotidianodipuglia

Via libera dell'Eurocamera alle norme sulla IA: Via libera dell'Eurocamera all'Ai Act, ovvero all'impianto di norme europee sull'Intelligenza artificiale. L'approvazione del testo in plenaria è arrivata ad ampia maggioranza: i voti favorevoli sono ...ansa

REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l’esercizio 2023.: Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio 2023, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli ...impresacity