Intelligenza artificiale | il Parlamento Ue mette fuori legge il Grande Fratello | sì all’AI Act Ecco cosa prevede

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La plenaria deleuropeo ha approvato, a larghissima maggioranza e in anticipo sui tempi previsti, l’AI Act, la primaal mondo che regolamenta l’uso dell’. Gli eurodeputati si sono espressi con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astensioni, dando il via libera definitivo al testo. Ora mancano solo passaggi “tecnici”: la procedura di verifica dai parte dei giuristi e l’approvazione formale in Consiglio, affinché lapossa essere pubblicata in Gazzetta ufficiale ed entrare quindi in vigore. In Europa la primaal mondo sull’L’AI Act, fortemente voluto anche dall’Italia, che sul tema dell’è così impegnata da farne uno ...