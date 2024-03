Intelligenza artificiale | Europarlamento approva regolamento Ue

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bruxelles, 13 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo hato oggi a Strasburgo, con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, il nuovoUe sull’(IA), frutto dell’accordo raggiunto in “trilogo” con il Consiglio dell’Unione nel dicembre 2023. L’obiettivo del, il primo al mondo che riguarda anche le nuove e più potenti tecnologie di“generativa” (come ChatGPT), è di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, mirando anche a proteggere l’innovazione e ad assicurare all’Europa un ruolo guida nel settore. Ilstabilisce obblighi e divieti per l’uso ...

