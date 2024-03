Insulti runner ucciso da orsa | 18 avvisi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 12.30 Diciotto persone sono indagate a Trento dopo la chiusura dell'inchiesta suglivia social ad Andrea Papi, il26ennedall'JJ4 sul monte Peller. Per i 18 indagati i Pm trentini ipotizzano il reato di diffamazione alla memoria del giovane morto a Caldes, nei sentieri dei boschi sopra casa. Attaccato dall', aggressiva per la presenza dei cuccioli, non era riuscito a sfuggirle. All'indomani della tragedia, sui suoi profili social decine di, poi la denuncia della famiglia.