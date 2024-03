Inseguimento a Roma | topi d’appartamento in fuga | poi lo schianto contro l’auto della Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Li hanno pedinati fino a quando non hanno avuto le prove che si trattava di. In quel momento è scattata l’operazione che ha portato all’arresto di tre persone, due 28enni italiani e un 30enne rumeno, gravemente indiziate del reato di furto pluriaggravato. La refurtiva recuperata dai poliziotti – ilcorrierecitta.comA insospettire gli uominiun terzetto che, in piazza Irnerio, dopo essere scesi da un’autovettura, si sono recati verso uno stabile e uno di essi è rimasto fermo all’ingresso a fare il ‘palo’; dopo pochi minuti i due sono tornati e saliti nuovamente in auto per allontanarsi rapidamente. Il pedinamento Gli agenti li hanno pedinati fino al quartiere Monteverde, in particolare in via Bravetta, dove i tre uomini sono scesi nuovamente dalla macchina per ...